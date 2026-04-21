Fondos abiertos ganan terreno por su flexibilidad

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

En un ambiente de incertidumbre económica y volatilidad en los mercados, los fondos de inversión abiertos se consolidan como una opción atractiva para los inversionistas, debido a la flexibilidad que ofrecen para entrar y retirar recursos. Así lo afirmaron Rossi Abreu y Emi Peñalver, promotoras de fondos de Altio, una sociedad administradora de fondos de inversión con más de 10 años en el mercado de valores.

Explicaron que una de las principales ventajas de estos instrumentos es su liquidez, ya que permiten a los clientes invertir su dinero y retirarlo en un plazo corto, incluso en 24 horas, sin penalidades. Esto facilita que los inversionistas mantengan su capital generando rendimientos mientras conservan la posibilidad de utilizarlo ante cualquier necesidad o nueva oportunidad.

Indicaron que estos fondos están dirigidos a un público amplio, incluyendo personas físicas, empresas pequeñas, medianas y grandes, con montos de entrada accesibles. Señalaron que en pesos se puede iniciar con 50 mil y realizar aportes adicionales desde 5 mil, mientras que en dólares el mínimo es de mil, lo que abre la puerta a nuevos participantes en el mercado de valores.

No obstante, Abreu señaló que uno de los principales retos del mercado sigue siendo la educación financiera pues muchas personas aún desconocen el funcionamiento de estos productos o los confunden con instrumentos tradicionales, lo que limita su adopción. “Hace falta que la gente entienda cómo funcionan y pierda el miedo a invertir”, indicó durante una entrevista en el HOY.

Sobre la rentabilidad, Peñalver precisó que los fondos abiertos ofrecen rendimientos variables, influenciados por factores como las tasas de interés y el comportamiento del tipo de cambio. Sin embargo, destacaron que al invertir en instrumentos de corto plazo, estos fondos tienden a mostrar menor volatilidad y mayor estabilidad para el inversionista.

En cuanto a los riesgos, explicaron que el principal está asociado a la variación en los rendimientos y no a la pérdida total del capital. Y son entidades reguladas y el dinero es gestionado bajo estrictos controles.