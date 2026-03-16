Fondos de inversión: RD$446,565 millones

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Los fondos de inversión en la República Dominicana cerraron el año 2025 con un crecimiento significativo, alcanzando activos bajo administración por RD$446,565 millones, lo que representa un aumento interanual de 32% respecto a 2024, de acuerdo con el más reciente boletín de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI).

Este monto equivale aproximadamente al 5.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Al cierre de diciembre de 2025, el número de cuentas activas alcanzó las 70,550, lo que representa un incremento interanual de 38%, consolidando la tendencia de crecimiento sostenido que ha mostrado el mercado en los últimos años. Del total administrado, RD$342,188 millones corresponden a fondos cerrados (77%), mientras que RD$104,377 millones pertenecen a fondos abiertos (23%).