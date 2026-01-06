Geanilda Vázquez, nueva coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, en sustitución de Francisco Antonio Peña Guaba

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, dio a conocer este martes el decreto número 2-26, mediante el cual designa a Geanilda Vázquez como nueva coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, en sustitución de Francisco Antonio Peña Guaba.

De acuerdo con lo establecido en el decreto, Peña Guaba no se le han asignado nuevas funciones dentro de la administración pública.

Geanilda Vázquez fue designada como cónsul general de la República Dominicana en Miami, cargo que asumió en febrero de 2023, desde donde ha desempeñado funciones diplomáticas y de representación del país ante la comunidad dominicana residente en esa ciudad.

La designación de Vázquez se produce en el marco de los ajustes que realiza el Poder Ejecutivo en áreas estratégicas del Gobierno