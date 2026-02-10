Gasto diario en pago de intereses deuda: RD$1,185.25 millones

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El Gobierno gastó un promedio diario de RD$1,185.25 millones al pago de intereses de la deuda pública dominicana entre el 1 y el 30 de enero de este año, según el más reciente informe de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto.

Ese monto representó el 0.4% del producto interno bruto (PIB), con una ejecución equivalente al 11%. En el presupuesto de 2026 se consignaron RD$324,257.1 millones para el pago de intereses de la deuda pública.

De la cantidad destinada al pago de intereses de la deuda pública, RD$27,064.3 millones corresponden a la deuda externa y RD$8,458.7 millones a la interna.

Por concepto de comisiones y otros gastos bancarios vinculados a la deuda pública se pagaron RD$34.6 millones.

Entre el 23 y 30 de enero, el pago de los intereses de la deuda se incrementó en RD$13,600.3 millones, para un promedio diario de casi dos mil millones en ese período.

En gastos de capital, el Gobierno ejecutó RD$6,131.6 millones, de los cuales RD$3,326.6 millones se destinaron a construcciones en proceso. RD$65,675.1 millones se tiene presupuestado para este renglón.

Los ingresos del Gobierno fueron de RD$119,263 millones, mientras que los gastos ascendieron a RD$118,349.5 millones.

El resultado primario fue de RD$36,471.1 millones.

Las transferencias directas otorgadas alcanzaron RD$36,080 millones, según Presupuesto.