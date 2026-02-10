Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Economía

Ejecución

Gasto diario en pago de intereses deuda: RD$1,185.25 millones

Del total del pago de intereses de la deuda, RD$27,064.3 millones corresponden a la deuda externa y el resto a la interna.

Palacio Nacional

Palacio Nacional

Ubaldo Guzmán Molina
Publicado por
Ubaldo Guzmán Molina

Creado:

Actualizado:

El Gobierno gastó un promedio diario de RD$1,185.25 millones al pago de intereses de la deuda pública dominicana entre el 1 y el 30 de enero de este año, según el más reciente informe de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto.

Ese monto representó el 0.4% del producto interno bruto (PIB), con una ejecución equivalente al 11%. En el presupuesto de 2026 se consignaron RD$324,257.1 millones para el pago de intereses de la deuda pública.

De la cantidad destinada al pago de intereses de la deuda pública, RD$27,064.3 millones corresponden a la deuda externa y RD$8,458.7 millones a la interna.

Por concepto de comisiones y otros gastos bancarios vinculados a la deuda pública se pagaron RD$34.6 millones.

Entre el 23 y 30 de enero, el pago de los intereses de la deuda se incrementó en RD$13,600.3 millones, para un promedio diario de casi dos mil millones en ese período.

En gastos de capital, el Gobierno ejecutó RD$6,131.6 millones, de los cuales RD$3,326.6 millones se destinaron a construcciones en proceso. RD$65,675.1 millones se tiene presupuestado para este renglón.

Los ingresos del Gobierno fueron de RD$119,263 millones, mientras que los gastos ascendieron a RD$118,349.5 millones.

El resultado primario fue de RD$36,471.1 millones.

Las transferencias directas otorgadas alcanzaron RD$36,080 millones, según Presupuesto. 

Sobre el autor
Ubaldo Guzmán Molina

Ubaldo Guzmán Molina

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.
tracking