Gestión DGII se enfocará en tecnificación de procesos

El titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni, afirmó que su gestión estará orientada a fortalecer una relación de confianza y cooperación con los contribuyentes y gremios profesionales, como eje fundamental para mejorar el cumplimiento tributario, reducir la evasión fiscal y avanzar hacia un sistema impositivo más moderno, eficiente y equitativo.

Precisó que la nueva gestión no puede concebirse de manera aislada, sino que debe construirse junto a los actores que interactúan diariamente con los contribuyentes.

“La administración tributaria debe trabajar de la mano con los gremios, asesores fiscales y otros sectores vinculados al sistema tributario, porque el principal objetivo es el contribuyente y su correcto cumplimiento”, afirmó Urrutia al ser entrevistado por Marleny Hernández para el programa televisivo DGII 360.

En relación con la evasión fiscal y los contribuyentes omisos, reconoció que se trata de una realidad presente en todos los países, pero insistió en que el reto está en reducirla de manera sostenida.

Planteó un enfoque que combine fiscalización efectiva con orientación, educación y concientización, diferenciando entre quienes incumplen de forma deliberada y aquellos que caen en la omisión por desconocimiento, falta de acompañamiento o dificultades operativas. “Antes que perseguir indiscriminadamente, debemos entender al contribuyente, orientarlo y facilitarle el cumplimiento”, puntualizó.

En cuanto a la tecnología, el titular de la DGII enfatizó que uno de los grandes retos del sistema tributario es lograr que el pago de los impuestos sea más simple y automático para el ciudadano, aprovechando los avances tecnológicos.

“Si hoy cualquier persona maneja un celular y utiliza aplicaciones sin dificultad, ¿Por qué el cumplimiento tributario no puede ser igual de fácil?”, cuestionó Urrutia.

Señaló que existen experiencias internacionales exitosas donde los impuestos se retienen y transfieren de manera automática al Estado en el mismo momento de la transacción.

Explicó que este enfoque permitiría reducir la evasión y la necesidad de procesos de fiscalizaciones.