Gobierno aún no está satisfecho con poder adquisitivo de salarios

Aunque entiende que con el aumento de 8% se da un pasos de avances más en el salario mínimo de los trabajadores, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, precisó ayer que hay que seguir fortaleciendo el salario, para que este tenga más poder adquisitivo ante el costo de la vida.

Afirmó que a pesar de que los nuevos salarios mínimos cubrirán más del costo de la canasta familiar, las autoridades aún no están conforme.

“No estamos conforme. El propósito es seguir fortaleciendo el salario. Esa es la firme decisión del presidente Luis Abinader y este ministerio”, explicó, luego de informar que más de 2.5 millones de empleados recibirán el alza de 8%, con el que se completa el 20% acordado en el Comité Nacional de Salarios (CNS).

Con el aumento de 20% ya completo, detalló el ministro, al salario de los trabajadores de las microempresas se le sumará RD$2,832, con lo que alcanzarán un sueldo de RD$16,993.20.

Mientras que el salario de los trabajadores de las grades empresas ahora será de RD$29,988, para un aumento de RD$4,998, con el 20%.

Asimismo a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas se les incrementará RD$3,070 y RD$4,582 respectivamente, con los que los sueldos serán de RD$18,421.20 y RD$27,489.60.

Olivares señaló que con el aumento de los salarios mínimos habrá más cobertura de la canasta familiar.

“En la microempresas cubrirá un 60.5% de la canasta familiar, con 314,521 trabajadores impactados”, explicó.

Sin embargo, cuando se calcula el costo de la canasta del primer quintil con el salario de los trabajadores de las microempresas, esta lo supera en más de RD$12,000.