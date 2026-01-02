Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Gobierno ejecutó RD$13,584.1 MM en 14 proyectos en 2025

En los ocho proyectos de Santo Domingo se devengaron RD$10,817.8 mientras el monto ascendió a RD$2,276.3 millones

Ubaldo Guzmán Molina
Ubaldo Guzmán Molina

El Gobierno presupuestó RD$13,584.1 millones en catorce proyectos de inversión financiados con recursos externos, ejecutados entre el 1 de enero y el 26 de diciembre de 2025 en el Gran Santo Domingo (Distrito Nacional y provincia de Santo Domingo).

En los ocho proyectos de Santo Domingo se devengaron RD$10,817.8 millones de un total de RD$11,482. 4 millones, mientras que en los seis proyectos del Distrito Nacional el monto ascendió a RD$2,276.3 millones. De financiamiento externo se había presupuestado RD$1,714.9 para el Distrito Nacional, lo que significa que hubo una sobreejecución.

La construcción del tramo de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, que se extiende desde la avenida Luperón hasta Los Alcarrizos, constituye la obra más importante que ejecuta el Gobierno con recursos externos o mediante endeudamiento. Hasta el 26 de diciembre del año pasado, la obra devengó lo presupuestado: RD$7,257.7,197.2 millones.

Otro proyecto es la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el vertedero de Duquesa, que ejecutó también todo lo presupuestado: RD$631.1 millones.

El Gobierno devengó RD$1,915 millones en la ampliación del servicio de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo.

En el Distrito Nacional se ejecutaron seis obras financiadas con recursos externos. La principal es la rehabilitación para el desarrollo turístico y social de la Ciudad Colonial, donde se devengó RD$1,136 millones.

