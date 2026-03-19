Harán nueva edición foro “Mujeres en la Banca”

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El sistema financiero dominicano muestra avances importantes en materia de inclusión financiera de las mujeres, quienes representan el 48% del total de personas deudoras, según el estudio “Hacia un sistema financiero inclusivo y sostenible 2025”, publicado por la Superintendencia de Bancos (SB).

El informe advierte que aún persisten brechas, especialmente en el diseño y la oferta de productos financieros adaptados a sus necesidades. Este panorama pone de relieve la importancia de seguir impulsando espacios de análisis sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el sector y el papel de su liderazgo en la transformación de la industria.

“Mujeres de Peso”, proyecto dedicado a visibilizar el rol de la mujer en la economía, en alianza con la agencia de comunicación estratégica Sonríete, llevará a la región norte o Cibao la segunda edición del foro “Mujeres en la Banca”, un encuentro creado el año pasado para analizar el impacto del liderazgo femenino en el sector financiero.

La actividad se realizará el sábado 28 de marzo, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Centro León. Contará con la ponencia de mujeres destacadas en la banca.