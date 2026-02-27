Impulsa crecimiento sostenido de pymes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con el objetivo de impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país, el Banco Santa Cruz anunció su Temporada de Negocios 2026, una iniciativa que ofrece soluciones integrales, combinando acceso al crédito, asesoría especializada y acompañamiento comercial para impulsar el crecimiento sostenible del sector.

En esta segunda versión, que está vigente hasta el 10 de abril, la entidad bancaria brinda una oferta alineada con las necesidades claves de este segmento empresarial, incluyendo tasas preferenciales, acceso a formación especializada y asesorías empresariales.

Luis Miguel Heyaime, vicepresidente Pyme y Mi Negocio, dijo que una vez más el Banco Santa Cruz reafirma su compromiso de caminar de la mano con un sector clave para la economía dominicana. “Este programa está orientado a brindar condiciones especiales, para nuevos clientes actuales , y se apega a nuestra visión de impulsar el desarrollo del país”.