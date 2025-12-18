Indotel e INDEX firman acuerdo de colaboración

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades digitales, educación financiera y la inclusión tecnológica de la comunidad dominicana residente en el exterior.

El convenio fue rubricado por el presidente dede Indotel, Guido Gómez Mazara, y la directora ejecutiva del INDEX, viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, embajadora Celinés Toribio, como parte de una estrategia conjunta para ampliar el alcance de los programas de alfabetización digital y tecnológica de la diáspora.

A través de este acuerdo ambas instituciones desarrollarán mecanismos de cooperación técnica, académica, tecnológica y de comunicación pública, enfocados en áreas como competencias digitales, educación financiera para el uso de medios digitales en el envío de remesas, ciberseguridad, pensamiento crítico frente a la desinformación.