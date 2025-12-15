Corrupción
Guido Gómez Mazara califica Caso Senasa como “perversidad, ultraje y canallada”
Director de Indotel, Guido Gómez Mazara, habla sobre el fraudulento Caso del Senasa durante entrevista en Uno más uno
La mañana de este lunes, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, calificó el entramado del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) como “corrupción, perversidad, ultraje y canallada”.
“Hacer negocio con la salud de los pobres no tiene perdón ni en la gracia divina”, sostuvo Mazara durante una entrevista en el programa matutino Uno más Uno.
Asimismo, realizó un llamado al Estado a prestar atención a lo que concierne al denominado Caso Cobra para que no se lacere la ética gubernamental. Además, llamó a conducir correctamente el carro de la gestión pública para que continúen resultados favorables.
Entrevista al director de Indotel sobre Caso Senasa en programa Uno más uno
Sin embargo, dijo que en los últimos cincuenta años ningún mandatario ha hecho lo que Abinader: someter ante la procuraduría y exigir a Senasa convertirse en actor civil, lo que Guido catalogó como “un mérito”.
También expuso que en casos con características como este existen dos procesos: el procesal y el social, el procesal ocurre cuando el imputado es capaz de articularse con una red de abogados y entrar en un ciclo de tecnicismo que genera un cansancio y lleva a que el ordenamiento permita acuerdos de carácter financiero y económico.
Mientras que la sanción social es cuando el ciudadano genera perfiles de inconductas y las asocia a acumulaciones indecorosas con nombres específicos.