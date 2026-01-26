Indotel inauguró Sala Digital en Hondo Valle

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) inauguró una Sala Digital en el municipio de Hondo Valle, provincia Elías Piña, con el propósito de facilitar a la comunidad el acceso a herramientas tecnológicas que fortalezcan la educación, la inclusión digital y el desarrollo de competencias para el empleo y la innovación.

El espacio dispone de internet de alta calidad, a través del Proyecto de Conectividad a Internet de Fibra Óptica Región Sur, una iniciativa del Indotel, lo que permitirá una experiencia más estable para procesos formativos, acceso a contenidos educativos y servicios en línea.

Para la puesta en funcionamiento del centro de acceso tecnológico, el Indotel donó equipos tecnológicos y realizó la adecuación de la infraestructura necesaria, a fin de garantizar un espacio apto para capacitación, aprendizaje y uso comunitario de recursos digitales.

El presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, afirmó que la institución impulsa una política pública para que “la tecnología esté al servicio de la gente”, al subrayar que el acceso digital debe convertirse en una oportunidad real para todos, especialmente en territorios con mayores desafíos de conectividad. Destacó que la expansión de conectividad en la región Sur, que inició en Bohechío, ha permitido conectar a 104 mil ciudadanos. En Hondo Valle, dijo que hay 433 familias conectadas.