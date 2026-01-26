Infotep graduó a 63 en diplomado en Cabo Rojo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), en coordinación con la Fundación Genera ITM, graduó a 63 participantes del primer Diplomado Distintivo del Puerto de Cruceros en Cabo Rojo, una iniciativa pionera orientada a preparar talento humano local en competencias técnicas, operativas y de servicio vinculadas a la industria portuaria y turística.

Con esta graduación, ambas instituciones, conjuntamente con el apoyo de Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA), ITEM Group y Port Cabo Rojo, consolidan una estrategia de formación técnico profesional orientada a fortalecer el desarrollo económico y turístico de la provincia Pedernales, mediante la articulación de alianzas entre el sector público, el sector privado y los actores vinculados a la operación portuaria.

El acto de graduación fue encabezado por el director de Formación Profesional del Infotep, Luis Beltré, en representación del director general, Rafael Santos Badía, Lludy Terrero, directora de la Fundación Genera ITM y contó con la presencia de la gobernadora de la provincia Pedernales, Edirda De Óleo, además de autoridades locales, representantes del sector empresarial y miembros de la comunidad.

“Venimos desarrollando acciones formativas directamente vinculadas a los sectores portuario, turístico”, dijo.