F0rmación
Infotep instala talleres móviles en Montellano
Los talleres móviles ofrecerán capacitación en áreas clave como camarista, bartender y cocina, así como en plomería
El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) dejó instalados y en funcionamiento tres talleres móviles en los terrenos del antiguo Ingenio Montellano, Puerto Plata.
El propósito es acelerar la preparación de personal calificado para el sector hotelero y de servicios mientras avanza el proyecto formativo previsto en Punta Bergantín.
La directora general de la institución, Maira Morla Pineda, reiteró el compromiso de Infotep de continuar ampliando las oportunidades de capacitación.
Los talleres móviles, equipados con tecnología moderna, ofrecerán capacitación en áreas clave como camarista, bartender y cocina, así como en electricidad y plomería.
Economía
Crédito digital ha tenido un crecimiento acelerado
Hoy