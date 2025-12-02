Cuida tus chelitos
Cómo usar inteligentemente el doble sueldo
Cada diciembre, el doble sueldo llega como un alivio para los bolsillos.
Pero, esa sensación de abundancia puede evaporarse rápidamente si no tenemos una buena planificación.
Por eso, hoy te traemos seis tips emitidos por el portal de ProUsuario para que sepas qué hacer con esos chelitos.
1. Piensa en los imprevistos, inicia con tu fondo de emergencia
El doble sueldo es una excelente oportunidad para empezar a construir un fondo que te respalde ante imprevistos. Este fondo debe servirte para cubrir al menos tres meses de tus gastos básicos.
2. Antes de gastar, planifica
El primer error que cometemos es gastar sin planificar. Antes de salir a comprar regalos o reservar la cena, haz una lista de tus compromisos y pon un tope o límite a los distintos tipos de gastos.
Por ejemplo, puedes aplicar la regla 50/30/20 (versión navideña). Esta es una regla sencilla para organizar tus gastos en estas fechas, que incluye una proporción destinada al ahorro:
50 % para compromisos o deudas. Aquí se incluyen pagos de deudas, préstamos, cuotas pendientes y cualquier otro gasto fijo que no puedes dejar de cubrir, incluso en temporada navideña.
30 % para gastos personales o de temporada. Este porcentaje está destinado a compras navideñas, regalos, cenas, decoraciones y cualquier otro gasto relacionado con la celebración.
20 % para ahorro o fondo de emergencia. Aunque sea época de compartir, también es importante pensar en el mañana. Este monto te ayudará a fortalecer tu seguridad financiera, ya sea ahorrando para metas futuras o creando un colchón ante imprevistos.
Evita los “gastos emocionales”
La Navidad despierta emociones profundas: el deseo de agradecer, de complacer o simplemente de sentirnos bien. Estas emociones, aunque son válidas e importantes, pueden impulsarnos a gastar más de lo necesario.
Antes de hacer una compra impulsiva, pregúntate si realmente es necesaria o si hay una forma más creativa y significativa de expresar tu cariño sin afectar tu bolsillo.
Consejo ProUsuario: Antes de comprar los regalos que deseas hacerte en esta temporada, hazte tres preguntas:
¿Lo necesito?
¿Está dentro de mi presupuesto?
¿Puedo pagarlo sin endeudarme?
Si respondes NO a una sola de estas preguntas, es posible que debas dejarlo pasar.
En ese sentido, evita el “tarjetazo” impulsivo y sin plan. Si usas tu tarjeta, hazlo con estrategia. En nuestro portal prousuario.gob.do tienes una calculadora de pagos Pago de tarjeta de crédito - ProUsuario que te ayuda a crear un plan para saldar tu deuda más rápido.
Aprovecha para invertir en ti
El doble sueldo no solo sirve para pagar o comprar, también puede ayudarte a crecer.
Considera usar una parte para educarte o mejorar tus habilidades profesionales.
Un curso, certificación o capacitación puede abrirte oportunidades para una mejor posición laboral y aumentar tus ingresos el próximo año.
Por ejemplo, si apartas RD$ 3,000 o RD$ 5,000 para una formación corta, esa inversión puede rendirte mucho más que cualquier regalo.
Lency Alcántara