Al Este irá mayoría inversión turística BPD

El 60% de los financiamientos negociados por el Banco Popular en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Madrid, España, se destinarán a la región Este del país.

Las regiones Norte y Suroeste, en conjunto, totalizan el 40% restante, informó Luis E. Espínola, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales del Banco Popular.

Este enfoque refleja el respaldo del Banco Popular a la diversificación territorial y temática del turismo nacional, lo que contribuye a proyectar a la República Dominicana como un destino diverso, con playas, montañas, cultura, gastronomía y experiencias auténticas gracias a su gente.

Espínola resaltó el papel estratégico del Banco Popular en el impulso al turismo dominicano y en el fortalecimiento de las inversiones sostenibles.

“El trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo, el sector privado, los medios de comunicación y la creciente participación del mercado de capitales en este sector ha sido clave para posicionar a la República Dominicana como un destino líder”, dijo.

La participación del Banco Popular en FITUR incluyó una intensa agenda de reuniones de negocios e institucionales.