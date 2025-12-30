El auge del nearshoring: sector zonas francas cerró 2025 con 200,000 empleos y exportaciones récord

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El sector de zonas francas cerró 2025, con 200,000 empleos directos y con una proyección de exportaciones por un valor superior a los US$7,900 millones, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Este crecimiento, respaldado por la estrategia de captación de inversiones de ProDominicana, ha generado un efecto multiplicador en la demanda de servicios bajo el régimen de Exportación de Servicios e Inversión (ESI).

En este escenario, empresas globales de gestión de servicios se han convertido en piezas críticas del engranaje operativo, proporcionando la infraestructura logística, de seguridad y mantenimiento necesaria para que las nuevas multinacionales de nearshoring operen con estándares de eficiencia internacional en el país.

"La competitividad de República Dominicana como destino de nearshoring ya no depende únicamente de los incentivos fiscales de la Ley 8-90, sino de la robustez de su cadena de suministro de servicios", señala el gerente general para Grupo EULEN en República Dominica y Panamá, Antonio Pérez.

El impulso del sector no solo se refleja en el volumen de exportaciones, sino en la diversificación de las actividades. Según los informes de gestión del MICM, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) ha aprobado en el último año la instalación de 82 nuevas empresas y la apertura de 10 parques industriales, con una inversión que supera los US$221 millones. La capacidad para gestionar ambientes críticos, como los cuartos limpios para la industria médica o la seguridad perimetral de alta tecnología, es un factor que ProDominicana destaca en sus misiones comerciales como una garantía para el inversionista extranjero.

“Esta expansión se ha concentrado en áreas de alto valor agregado, como la fabricación de dispositivos médicos, servicios de tecnología (KPO) y centros logísticos. Esta sofisticación industrial exige un soporte operativo de igual nivel, donde la externalización de procesos no críticos se vuelve vital”, apunta Pérez

En este entorno de alta competitividad, las empresas ofrecen su brazo operativo a múltiples multinacionales. Al asumir la gestión de Facility Management, seguridad especializada y mantenimiento preventivo, la compañía permite que las empresas de zona franca optimicen sus costos operativos (OPEX) y cumplan con los estándares internacionales exigidos por sus casas matrices en Estados Unidos y Europa.

La alianza entre el sector público y empresas de servicios globales también tiene un impacto directo en el mercado laboral. Con el sector de servicios (ESI) generando más de 45,000 empleos directos este año, la formalización y capacitación técnica que aportan empresas como EULEN elevan el estándar del talento humano dominicano.

De cara al 2026, las proyecciones son optimistas. Con la consolidación del país como un Hub Logístico regional, se espera que la demanda de servicios auxiliares en puertos y aeropuertos crezca un 12%, un área donde la experiencia internacional será determinante para mantener el ritmo de crecimiento de las exportaciones dominicanas.