Joel Santos considera estratégico aprobación de la Ley de Eficiencia Energética

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El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, consideró que resultaría estratégico que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de Ley de Eficiencia Energética, al considerarlo una pieza clave para fortalecer la seguridad energética y la resiliencia económica de República Dominicana, en un contexto internacional marcado por la inestabilidad en Medio Oriente.

El funcionario advirtió que el conflicto bélico en esa región, particularmente por su impacto en países como Irán, ha generado volatilidad en los mercados energéticos globales, incrementando los precios de los combustibles y afectando economías dependientes de importaciones, como la dominicana.

“Hoy más que nunca necesitamos herramientas estructurales que nos permitan reducir nuestra vulnerabilidad externa. La eficiencia energética no es solo una política ambiental, es una política económica y pieza clave de seguridad energética”, expresó Santos.

El proyecto de Ley de Eficiencia Energética fue depositado ante la Cámara de Diputados, como parte de la estrategia del Gobierno para impulsar un modelo energético más sostenible, competitivo y menos dependiente de combustibles fósiles.

La propuesta busca establecer un marco normativo que promueva el uso racional de la energía, incentive la generación de las renovables, adopción de tecnologías eficientes y fomente cambios en los hábitos de consumo, tanto en el sector público como en el privado.

Entre los principales beneficios, el ministro destacó el potencial de ahorro energético, reducción de costos para los consumidores, creación de nuevos empleos en servicios especializados y el fortalecimiento de la independencia energética del país.

Asimismo, subrayó que la iniciativa contempla incentivos fiscales para la importación y uso de equipos eficientes, el desarrollo de capacidades técnicas nacionales y la implementación de estándares de eficiencia en edificaciones y sectores productivos.

Santos insistió en que, en un escenario internacional volátil, avanzar hacia una cultura de eficiencia energética es una de las decisiones más inteligentes que puede tomar el país.

“Cada megavatio que no se consume es un megavatio que no necesitamos pagar. Eso se traduce en ahorro, estabilidad y mayor competitividad para nuestra economía”, afirmó.

El ministro reiteró que la aprobación de esta ley enviaría una señal clara de compromiso con la sostenibilidad, la modernización del sistema energético y la protección del bienestar de los ciudadanos.