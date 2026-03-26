Tribunal dicta garantía económica contra Yailin por armas sin documentos

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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso este jueves a la artista urbana Jorgina Guillermo Díaz, conocida como Yailin La Más Viral, una garantía económica de RD$500 mil, como medida de coerción por el caso de las dos armas de fuego sin documentación ocupadas en su poder.

Según la decisión de la jueza Karen Casado, el pago de dicho monto será bajo la modalidad de contrato con una compañía aseguradora.

La imputada fue apresada luego de que agentes policiales le ocuparan las armas en un vehículo marca Lamborghini, modelo URUS ADW, color verde, año 2022, durante un operativo en el sector Los Minas, del municipio Santo Domingo Este.

Los miembros del cuerpo del orden le ocuparon dos pistolas, una marca Glock, calibre 9mm, con un dispositivo de potencialización automático con su cargador y dos cápsulas para la misma, y otra marca Zoraki, calibre 9mm, igualmente, con su cargador y cinco cápsulas para la misma, sin documento que justificara el porte o tenencia de dichas armas.

La solicitud de medida de coerción expresa que el pasado 24 de marzo, alrededor de las 11:14 de la mañana, Guillermo Díaz fue sorprendida, junto a un grupo de personas, ingiriendo bebidas alcohólicas en la calle Aris Azar, del citado sector.

Indica que durante una requisa al vehículo fueron ocupadas las armas en el asiento trasero. El Ministerio Público le ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados en perjuicio del Estado dominicano.