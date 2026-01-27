Jóvenes dominicanos presentan alternativa digital para envío de remesas ante nuevo impuesto federal en EE. UU.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo, RD. — Ante la entrada en vigor del nuevo impuesto federal del 1 % al envío de remesas en efectivo desde los Estados Unidos, la empresa Amero Exchange se posiciona como una alternativa digital segura, eficiente y libre de este cargo para los dominicanos residentes en el exterior que envían dinero a la República Dominicana.

El gravamen, vigente desde el pasado 1 de enero, aplica exclusivamente a las remesas realizadas mediante efectivo, giros postales, cheques de caja u otros instrumentos físicos, afectando principalmente a quienes aún dependen de estos métodos tradicionales. Sin embargo, la medida excluye los envíos realizados a través de plataformas digitales, transferencias electrónicas bancarias y aplicaciones móviles.

Tecnología financiara al alcance de todos

En ese contexto, Rafael Osiris, CEO de Amero Exchange, destacó que la plataforma fue diseñada precisamente para responder a este tipo de realidades financieras que impactan directamente a la diáspora dominicana.

“Este nuevo impuesto confirma la necesidad de migrar hacia soluciones digitales. En Amero Exchange ofrecemos a los dominicanos en el extranjero una plataforma moderna que les permite enviar remesas de forma rápida, segura y sin tener que asumir cargos adicionales como este 1 % que hoy afecta a los envíos en efectivo”, afirmó Osiris.

El ejecutivo explicó que Amero Exchange permite realizar envíos directamente desde el celular, eliminando el uso de efectivo y facilitando que los fondos lleguen de manera inmediata a sus destinatarios en República Dominicana por medio a la plataforma Amero Exchange.

“Nuestra misión es proteger el dinero de quienes trabajan fuera del país para apoyar a sus familias. Con Amero Exchange no solo evitan el nuevo impuesto, sino que también ganan en transparencia, trazabilidad y comodidad, todo desde una plataforma digital confiable”, agregó.

Amero Exchange reiteró su compromiso de continuar educando a la comunidad dominicana en el exterior sobre las ventajas de los servicios financieros digitales, especialmente en un escenario donde las regulaciones fiscales hacen cada vez menos viable el uso de métodos tradicionales para el envío de remesas.