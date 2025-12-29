Academias deben estrechar relación con sector productivo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Autoridades de CEF Santo Domingo, institución de educación superior ubicada en Novocentro, consideraron que el panorama de los negocios en el país en 2026 se moverá en un contexto caracterizado por la aceleración tecnológica, la transformación del empleo y la creciente necesidad de modelos empresariales más resilientes, éticos y sostenibles.

La rectora Patricia Portela destacó que el mercado laboral dominicano del próximo año demandará profesionales con una combinación equilibrada de capacidades técnicas, habilidades humanas y mentalidad emprendedora, una realidad que obliga a las instituciones académicas a estrechar su relación con el sector productivo y a diseñar programas alineados directamente con las necesidades reales de las empresas.

Afirmó que las organizaciones y los emprendimientos que lograrán consolidarse en 2026 serán liderados por personas con pensamiento crítico, capacidad de adaptación, liderazgo colaborativo y dominio de competencias digitales, pero también con una sólida ética profesional y orientación a resultados.

En esa línea explicó que programas como la Maestría en Dirección y Administración de Empresas (MBA) que imparten en CEF, están diseñados precisamente para formar líderes con visión estratégica, capaces de gestionar equipos, tomar decisiones basadas en datos y conducir organizaciones en entornos de alta incertidumbre, sin perder el enfoque humano que hoy demandan tanto colaboradores como clientes.

“El profesional dominicano del futuro deberá aprender, gestionar la incertidumbre y tomar decisiones basadas en datos, sin perder la sensibilidad humana que hoy valoran tanto las empresas como los clientes”, afirmó la rectora, y señaló la importancia de fortalecer convenios con empresas para realizar un levantamiento constante de las necesidades del mercado laboral y ofrecer capacitación bajo demanda empresarial, ajustada a los desafíos de cada sector.

Señaló que, a partir de estos acuerdos estratégicos con el sector productivo, CEF.- Santo Domingo impulsa una oferta académica flexible que permite responder rápidamente a nuevas demandas, como ocurre con la Maestría en Marketing Digital y Redes Sociales, orientada a formar profesionales capaces de liderar estrategias comerciales en entornos digitales altamente competitivos, o la Maestría en Dirección de Negocios Internacionales, clave para empresas dominicanas que buscan expandirse, exportar o integrarse a cadenas globales.

Mientras que el director general de la institución, Edesio Ureña Albacete, destacó que la planificación financiera será más estratégica que nunca y exigirá profesionales con una sólida formación técnica y una comprensión integral del negocio.