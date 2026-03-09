Liderazgo femenino: FEM y CCIFD sellan alianza para potenciar mujeres en negocios y formación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Federación de Mujeres Empresarias Domínico Internacional (FEM) y la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana (CCIFD) firmaron un acuerdo de cooperación estratégica orientado a promover el liderazgo femenino, impulsar la formación empresarial y ampliar las oportunidades de proyección nacional e internacional para las mujeres empresarias.

La actividad contó con la participación de la embajadora de Francia en la República Dominicana, Sonia Barbry; la presidenta de la FEM, Rossy Escotto

Minaya; la presidenta de la CCIFD, Eury Vásquez; y la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, invitada especial del encuentro, y coincidió con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer.

El acuerdo fue formalizado durante un cóctel institucional que reunió a más de 100 mujeres empresarias, líderes institucionales y representantes del sector privado, en un espacio de diálogo y fortalecimiento de redes profesionales

Durante su intervención, la presidenta de FEM destacó que esta alianza representa un paso significativo para ampliar las oportunidades de colaboración entre ambas instituciones y fortalecer el ecosistema empresarial femenino.

Rossy Escotto y Eury Vásquez

“Esta firma marca el inicio de una nueva etapa de cooperación estratégica que permitirá impulsar la formación, fomentar la innovación y ampliar las oportunidades para las empresarias que forman parte de nuestras redes”, expresó.

Escotto resaltó además que, a lo largo de las tres décadas de trayectoria de la FEM ha acompañado y fortalecido a mujeres empresarias, profesionales y emprendedoras, consolidándose como una institución referente en la promoción del liderazgo femenino organizado.

También hizo referencia a las recientes declaraciones del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien durante su rendición de cuentas del pasado 27 de febrero reafirmó que la igualdad entre hombres y mujeres constituye un deber moral del Estado y que las políticas públicas deben traducirse en resultados concretos.

De su lado, la presidenta de la CCIFD presentó las iniciativas que impulsa la entidad en materia de equidad de género y destacó la importancia de promover espacios que fortalezcan la participación de las mujeres en el desarrollo empresarial. Asimismo, resaltó el valor de la alianza con FEM para ampliar las oportunidades de cooperación y crecimiento para las empresarias vinculadas a ambas organizaciones.

Mientras que la embajadora de Francia en el país compartió las iniciativas de diplomacia femenina promovidas por el gobierno francés y su colaboración con la República Dominicana para impulsar la participación de las mujeres en distintos ámbitos del desarrollo económico y social.

En tanto, Peña Izquierdo ofreció una reflexión sobre los avances y desafíos del liderazgo empresarial femenino en el país, destacando la importancia de fortalecer redes de apoyo y colaboración entre mujeres en el sector productivo.

El encuentro combinó la formalidad institucional con un ambiente propicio para el intercambio de ideas y el fortalecimiento de relaciones profesionales.

La actividad contó con el respaldo de diversas empresas patrocinadoras, entre ellas AutoMac, Aerodom, Vinci Airports, Báez Rosario Firm, Banfondesa, Corasa, Estrella, Renew, Rivera Group y Strategic Pulse.

Con esta alianza, FEM y CCIFD reafirman su compromiso con la promoción del liderazgo femenino y la construcción de un entorno empresarial más inclusivo, innovador y colaborativo.