Mercado de valores dominicano muestra crecimiento sostenido

El mercado de valores dominicano gana en reputación, y se sustenta con un crecimiento financiero excepcional.

Los datos más recientes revelan que los activos totales de los puestos de bolsa listados crecieron un 33.1% en el último año, al pasar de RD$284,430 millones en 2025 a RD$378,679 millones en 2026.

Este salto cuantitativo, uno de los más representativos de la región, refleja un ecosistema bursátil en plena expansión y madurez.

Este contexto de dinamismo y fortaleza institucional da una dimensión aún mayor al reconocimiento que recibió Alpha Puesto de Bolsa, al ser distinguido por séptimo año consecutivo como una de las empresas más valoradas y respetadas del país en el ranking anual de Empresas Más Admiradas de revista Mercado, ratificando su posición como el puesto de bolsa más admirado.

Al mismo tiempo, el patrimonio neto del sector, considerado el principal indicador de su fortaleza financiera interna, aumentó en paralelo un 30.6%, alcanzando los RD$44,968 millones.

Este crecimiento robusto y bien capitalizado demuestra que la confianza de emisores e inversionistas se materializa en una base económica cada vez más firme.

Para Santiago Camarena, vicepresidente ejecutivo de Alpha, este logro es inseparable del momento que vive el sector.

" Este reconocimiento reiterado valida que nuestro compromiso con la transparencia, la innovación y la educación financiera está alineado con las necesidades de un ecosistema en transformación", afirmó.

El ejecutivo destacó que la admiración en el sector financiero se genera cuando los resultados van de la mano de buenas prácticas.

"Los números del mercado son contundentes y nos enorgullecen como país. Para Alpha, el verdadero indicador de éxito es que cada cliente vea en estas cifras de crecimiento la posibilidad de un futuro financiero más seguro y próspero, y confíe en nosotros para ser su guía en ese camino", añadió Camarena.

La combinación de crecimiento financiero objetivo y reputación corporativa sostenida muestra el panorama de un mercado de valores dominicano que ha alcanzado un nuevo nivel de desarrollo, atrayendo la mirada de inversionistas y consolidándose como un pilar innovador para la economía nacional.