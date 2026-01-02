Meta de inflación: cuando el viento mueve las hojas

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

Aunque parezca irrelevante el cambio en la variable, al planteamiento hecho por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para que se cambie la meta de inflación de 2% a entre 1% y 3%, debe prestársele mucha atención por sus posibles impactos en el poder adquisitivo y en el nivel de empleos en la principal economía del mundo y por la incidencia de la política monetaria de la Reserva Federal en la política monetaria doméstica.

Bessent ha reconocido que es mucho más inteligente tener un rango, por lo que aspira a que una vez se retorne al objetivo, entonces se podrá establecer como meta un rango, que podría ser de entre 1% y 3%.

La sugerencia es atendible porque el objetivo de la política monetaria debe ser doble: evitar impactos no deseados en los precios y en el nivel de empleo.

Probablemente, si la Reserva Federal basara su política monetaria en un rango como meta de inflación, no hubiera cometido la pifia en que incurrió en julio pasado, cuando permitió que fuera el mercado que dirigiera el giro en la política monetaria. En otras palabras, pudo haber asumido el riesgo de bajar las tasas sin temor a que su decisión se leyera como “fracaso”, protegiendo la credibilidad de la autoridad monetaria en momentos en que la economía enfrenta choques fuertes.

Eso hubiera podido ayudar de paso a nuestro banco central a evitar que la disminución del crecimiento económico fuera de una profundidad que nos sorprendió a todos, pues habría abierto el camino a una reducción más oportuna de las tasas de interés domésticas.. Sin dudas, un rango permite tolerar desviaciones temporales sin reaccionar con políticas demasiado agresivas que puedan dañar el crecimiento o el empleo. O sea, reduce el riesgo de sobre ajustar tasas de interés.

Lo importante con la meta de inflación es que la autoridad permita que el viento pueda permitir que se produzcan movimientos suaves de la rama, sin cambiar el rumbo al árbol.