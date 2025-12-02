¿Qué hacer si mi empresa no paga el doble sueldo?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El abogado experto en materia laboral, Rogelio Hernández, advirtió que el incumplimiento en el pago del salario de Navidad dentro del plazo legal constituye una falta grave que otorga al trabajador el derecho a una dimisión justificada, es decir, a poner término al contrato con responsabilidad para el empleador.

Hernández explicó que, ante esta situación, el trabajador dispone de varias alternativas:

• Dimitir de manera pura y simple y demandar ante el tribunal laboral correspondiente en pago de derechos y prestaciones.

• Denunciar ante el Ministerio de Trabajo (MT) para que este convoque al empleador, y de comprobarse la infracción, someterlo penalmente y luego proceder a la demanda.

Doble sueldo, bonos, comidas y fiestas: todo lo que prepara el Gobierno para esta Navidad

• Demandar directamente el pago del salario de Navidad sin necesidad de poner fin al contrato.

El jurista recordó que, conforme al artículo 1108 del Código Civil, corresponde al empleador probar que realizó el pago, criterio que también se respalda en el artículo 16 del Código de Trabajo. En materia laboral, rige el principio de libertad de pruebas, lo que permite a las partes utilizar documentos, testimonios y otros medios para sustentar sus reclamos.

Finalmente, Hernández puntualizó que el plazo para demandar es de dos meses si el trabajador decide dimitir y reclamar sus derechos, y de tres meses si mantiene el contrato y solo exige el pago del salario de Navidad.