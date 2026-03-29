Condiciones meteorológicas mejoran: Indomet prevé menos lluvias y oleaje normal en costas

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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, para este domingo, una masa de aire menos húmeda estará incidiendo sobre el territorio nacional, lo que provocará una reducción gradual en la intensidad y frecuencia de las lluvias.

No obstante, la institución explicó que el viento moderado del noreste, en combinación con la leve incidencia de una vaguada, favorecerá la ocurrencia de lluvias pasajeras, entre débiles y localmente moderadas, especialmente durante las horas matutinas, en provincias cercanas a la costa atlántica.

Para la tarde, se prevén incrementos nubosos hacia la Cordillera Central y el suroeste, con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento. En tanto que, durante la noche, las lluvias tenderán a concentrarse nuevamente hacia la zona costera atlántica.

En cuanto a las temperaturas, el organismo indicó que estarán ligeramente calurosas durante el día, mientras que, en la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, se tornarán agradables, principalmente en zonas montañosas, así como en valles del interior del país, donde podrían presentarse episodios de nieblas o neblinas.

Asimismo, el Centro Nacional de Pronósticos del Indomet informó la descontinuación de los niveles de alerta y aviso meteorológico, debido a la disminución del riesgo de inundaciones urbanas, así como de crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

En cuanto a las condiciones marítimas, estas se mantienen normales. No obstante, el Indomet informa que, a partir de mañana lunes, se prevé un incremento del oleaje en ambas costas del país, por lo que recomienda a la población mantenerse atenta a los próximos informes del tiempo.