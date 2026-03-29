Expo Sostenible 2026: que la sostenibilidad no sea una vitrina, sino una decisión de país

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Expo Sostenible 2026, anunciada para los días 15 y 16 de abril de 2026 en el Hotel El Embajador de Santo Domingo, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que la República Dominicana ya no puede seguir postergando: ¿queremos hablar de sostenibilidad o queremos organizar el país alrededor de ella?

La noticia, en principio, es positiva. Que exista una plataforma que convoque actores públicos, privados, sociales y emprendedores alrededor de la sostenibilidad es una buena señal. Más aún cuando viene precedida por una edición 2025 que, según las informaciones publicadas, reunió a miles de visitantes y logró un respaldo importante de patrocinadores y aliados. Eso confirma que el tema dejó de ser marginal y comenzó a ocupar un espacio más visible en la conversación nacional.

Pero precisamente por eso hay que elevar la exigencia. Cuando un evento crece, también crece su responsabilidad.

La sostenibilidad no puede convertirse en un concepto cómodo, elegante y socialmente correcto, pero vacío de compromisos reales. No puede limitarse a paneles, fotografías, discursos inspiradores y palabras bien dichas. No puede ser una feria donde todos se declaran sostenibles, pero nadie rinde cuentas sobre residuos, agua, energía, compras responsables, trazabilidad, empleo digno o impacto territorial.

Porque proteger un país no se logra con branding verde. Se logra con decisiones incómodas.

Se logra cuando una empresa deja de preguntar cuánto cuesta cambiar y empieza a preguntarse cuánto le costará no cambiar. Se logra cuando los municipios entienden que la gestión de residuos no es un favor ni una campaña, sino infraestructura para la salud pública, la competitividad y la dignidad urbana. Se logra cuando las mipymes reciben acompañamiento real para transitar hacia modelos más eficientes y responsables, y no solo invitaciones a “sumarse” a una conversación que luego no aterriza en capacidades, financiamiento o mercado.

Expo Sostenible 2026 también ha sido presentada como el espacio donde se lanzará un ranking de empresas sostenibles en República Dominicana, con foco en criterios ambientales, sociales y de gobernanza. La idea puede ser valiosa, siempre que no se convierta en un ejercicio reputacional sin profundidad. Un ranking serio debe servir para medir, comparar, empujar mejoras y abrir conversación sobre estándares, no solo para repartir reconocimientos.

Y ahí está el punto clave: la sostenibilidad no necesita más maquillaje; necesita más método.

Necesita indicadores.

Necesita seguimiento.

Necesita articulación institucional.

Necesita que la academia, el Estado, el sector privado y la ciudadanía hablen menos en paralelo y trabajen más en sistema.

Si Expo Sostenible 2026 quiere dejar huella, su éxito no debería medirse solo por la cantidad de asistentes, expositores o publicaciones en redes. Debería medirse por algo mucho más importante: cuántas alianzas concretas nacen allí, cuántos proyectos escalan, cuántas empresas corrigen prácticas, cuántos municipios encuentran soluciones, cuántos emprendedores verdes acceden a mercado, y cuánta conciencia pública se traduce en acción verificable.

Hoy la República Dominicana necesita mucho más que entusiasmo. Necesita dirección.

Necesita comprender que la sostenibilidad no es un “tema ambiental” aislado, sino una forma de pensar la competitividad, la producción, la ciudad, el turismo, la energía, la educación y la convivencia. Y necesita asumir que proteger el país no significa únicamente conservar lo natural, sino también corregir lo estructural: la improvisación, la fragmentación institucional, la cultura del corto plazo y la falta de continuidad.

Por eso, más que celebrar la expo, hay que aprovecharla. Más que asistir, hay que incomodarse.

Más que inspirarse, hay que comprometerse.

Porque si de verdad hablamos del país que decidimos proteger, entonces la pregunta ya no es si nos interesa la sostenibilidad.

La pregunta es si estamos dispuestos a convertirla en criterio de decisión, en cultura de gestión y en prioridad nacional.

Y esa respuesta no se dará en el escenario.

Se dará después.

En los presupuestos.

En las compras.

En los procesos.

En la manera en que producimos, consumimos, regulamos y educamos.

Ahí es donde un país demuestra lo que realmente decidió proteger.