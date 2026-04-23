Max Puig pide tomar acción contra la crisis ambiental

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

En el marco del Día de la Tierra, el vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono, Max Puig, llama a enfrentar con decisiones concretas la crisis ambiental que afecta al planeta y en especial a la República Dominicana.

Sostuvo que el deterioro ambiental responde a un modelo económico que prioriza el lucro por encima de la vida. “Extrae sin límites, contamina sin consecuencias y crece a costa del deterioro del ecosistema, mientras unos pocos se enriquecen y millones enfrentan condiciones cada vez más difíciles”.

El también presidente del partido Alianza Por la Democracia (APD) expresó que “el Día de la Tierra no es una fecha para discursos vacíos ni fotos simbólicas. Es un recordatorio de que estamos llevando al límite el único hogar que tenemos”.

Advirtió que la crisis ambiental ya no es un problema abstracto, sino una realidad que impacta directamente la vida de la población.

Puig señaló que los efectos del cambio climático ya se manifiestan en el país con mayor intensidad, a través de olas de calor, inundaciones, sequías y el encarecimiento de los alimentos. Señaló que se trata de un desafío que trasciende lo técnico y que requiere respuestas sociales, económicas y políticas integrales.

Enfatizó que continuar dependiendo de los combustibles fósiles incrementa la vulnerabilidad del país, y encarece la vida y limita la capacidad de respuesta ante crisis globales. Por ello, planteó que la transición energética debe asumirse como una prioridad estratégica nacional.

“La transición energética no es un lujo ni una moda. Es una necesidad para proteger nuestra economía, fortalecer nuestra soberanía y reducir riesgos”, expresó, y abogó por una mayor inversión en energías limpias como vía para garantizar estabilidad, independencia y mejores condiciones de vida.

Además, llama a superar las acciones simbólicas y avanzar hacia políticas públicas coherentes y decisiones firmes, porque no basta con declaraciones cada 22 de abril, el tiempo de hablar pasó y se necesitan decisiones concretas.

“Desde la función pública que he asumido, para servir al país, me comprometo a hacer todo cuanto esté a mi alcance para aportar a la causa del planeta, que es la causa de todos y todas”, señaló.