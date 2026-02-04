Ministro de Agricultura llama a productores a no dejarle todo a la naturaleza

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, encabezó este miércoles el acto de apertura de la Feria Agropecuaria Nacional, en su versión número 36, donde exhortó a los productores a asumir la tecnología, la mecanización y la innovación como ejes estratégicos para fortalecer la productividad y garantizar la seguridad alimentaria del país.

Durante su discurso central, el funcionario afirmó que el campo dominicano atraviesa un momento determinante, marcado por los efectos del cambio climático, las presiones económicas globales y los desafíos que enfrenta la producción de alimentos, lo que obliga a modernizar los procesos productivos y adoptar herramientas que permitan una agricultura más eficiente y sostenible.

“El mundo de hoy nos exige cambiar la forma en que producimos. Ya no basta con dejarle todo a la naturaleza. Ha llegado el momento de mirar la tecnología, la mecanización y la innovación como aliadas fundamentales del productor”, expresó el ministro, al resaltar que estos elementos permiten optimizar recursos, facilitar las labores del campo y mejorar los rendimientos agrícolas y pecuarios.

“Producir implica riesgos y desafíos, pero también grandes oportunidades. La mecanización no sustituye al productor, lo fortalece; la tecnología no desplaza la tradición, la potencia, y la innovación no rompe con el pasado, lo proyecta hacia el futuro”, subrayó Espaillat, al llamar a una visión moderna del agro dominicano.

Imágenes del evento

El ministro destacó que la agropecuaria continúa siendo uno de los pilares de la economía nacional, al señalar que en el año 2025 el Producto Interno Bruto (PIB) del sector creció un 3.7 %, mientras que las exportaciones agropecuarias aumentaron un 10.1 %, aportando más de 3,600 millones de dólares a la balanza comercial del país.

En ese contexto, afirmó que estos resultados explican por qué la República Dominicana se aproxima a la meta de hambre cero, gracias al trabajo sostenido del sector agropecuario y a la visión del presidente Luis Abinader, a quien definió como un aliado firme del campo y comprometido con el fortalecimiento de la producción nacional.

“Desde el Ministerio de Agricultura asumimos esta responsabilidad con fe en Dios, con los pies firmes en la tierra y con la mirada puesta en el futuro. Apostamos a una agricultura más eficiente, más tecnificada y, sobre todo, más humana, donde el productor agropecuario sea siempre el centro de las políticas públicas”, expresó el ministro.

La edición 36 de la Feria Agropecuaria Nacional reúne a productores, autoridades, empresarios y visitantes, consolidándose como un espacio de intercambio, exhibición y proyección del potencial productivo del país, en un momento decisivo para el presente y el futuro del agro dominicano.