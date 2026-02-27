Mipymes podrán pagar impuestos y aduanas con tarjetas, anuncia Luis Abinader

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este 27 de febrero que el Gobierno permitirá el pago de impuestos y tasas aduanales con tarjetas de débito y crédito, como parte de una serie de medidas dirigidas a facilitar los procesos a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Durante su rendición de cuentas, el mandatario explicó que esta disposición busca ampliar los canales de pago y reducir tiempos y costos para el cumplimiento tributario.

“Próximamente anunciaremos una medida que simplifica la vida de nuestras mipymes: los impuestos y tasas aduanales podrán pagarse también con tarjetas de débito y de crédito”, expresó.

Abinader indicó además que el Gobierno impulsa un modelo de puntaje crediticio basado en datos alternativos, que permitirá a mipymes sin historial financiero acceder a crédito formal. Este sistema tomará en cuenta pagos de servicios como celular, energía eléctrica e internet, así como patrones de consumo digital.

Asimismo, anunció la creación de un Hub de Servicios No Financieros que brindará acompañamiento técnico, apoyo en digitalización, formalización y acceso a mercados, con especial atención a negocios liderados por mujeres.