Luis Abinader anuncia puerto espacial en Pedernales y da fecha para lanzamiento del primer cohete

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

En su rendición de cuentas este 27 de febrero, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que el país contará con un puerto de lanzamiento espacial en Oviedo, provincia Pedernales, y adelantó cuándo se proyecta enviar el primer cohete al espacio.

“Después de tres años de negociaciones, este mes firmamos un acuerdo histórico con la empresa estadounidense LOD Holdings para el desarrollo de un puerto espacial comercial en Oviedo, en Pedernales, una infraestructura pionera que abre las puertas de nuestro país a la economía espacial global. ¡Sí, a la economía espacial! Y con más de 600 millones de dólares de inversión”, expresó el mandatario.

Abinader aseguró que antes de mayo de 2028 la República Dominicana enviará su primer cohete al espacio desde territorio pedernalense.

El jefe de Estado añadió que Pedernales no solo se consolida como polo de desarrollo turístico y logístico, sino también como símbolo de una nación que apuesta al futuro. En ese sentido, vinculó esta iniciativa con la llegada y expansión de grandes actores tecnológicos globales como Google y Nvidia, que -según afirmó- ven en el país una plataforma segura para innovar, invertir y crecer.

“Somos un país en el trayecto del sol, pero también un país en el trayecto ya de la tecnología, la Inteligencia Artificial, el futuro del trabajo y la economía de la próxima generación”, sostuvo.