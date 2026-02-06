Momento oportuno para inversiones en euros

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

La República Dominicana deberá continuar afinando su estrategia de atracción de inversiones a la luz de dos acontecimientos recientes de relevancia internacional. Por un lado, la inflación interanual de la eurozona se redujo al 1.7 % en enero, situándose por debajo de la meta del Banco Central Europeo (BCE). Por otro, Amundi —la principal gestora de activos de Europa, con 2.4 billones de euros bajo administración— anunció que está recortando su exposición a activos denominados en dólares y reorientando su estrategia hacia Europa y los mercados emergentes.

Ambos hechos tienen efectos indirectos sobre la economía dominicana y sobre los flujos de inversión hacia el país.

En el caso de la desinflación europea, la trayectoria actual de los precios anticipa un entorno de tasas de interés más bajas y monedas relativamente menos atractivas. En la medida en que la inflación deja de ser el riesgo predominante, el dinero denominado en euros tenderá a abaratarse antes que el denominado en dólares, aun considerando el fortalecimiento reciente de la moneda europea frente a la estadounidense.

Desde la perspectiva del mercado cambiario, un BCE con una postura más expansiva reforzaría indirectamente el papel del dólar en el corto plazo, lo que limitaría el margen para una apreciación significativa del peso dominicano.

En cuanto al carry trade, si Europa reduce las tasas de interés antes que Estados Unidos, es previsible que una parte del capital global busque mayores rendimientos fuera del continente europeo. En ese contexto, la República Dominicana podría beneficiarse si ofrece instrumentos financieros claros, preserva la credibilidad macroeconómica y evita sobresaltos cambiarios.

Enmarcados dentro de un plan cuidadosamente diseñado y ejecutado con rigor, encuentros como el sostenido por el presidente Luis Abinader en Dubái —donde invitó a empresarios de los Emiratos Árabes Unidos a invertir en el país—, así como la visita del embajador de la Unión Europea al gobernador del Banco Central, quien se comprometió a extender estas gestiones al resto de las embajadas europeas acreditadas en el país, pueden resultar de gran utilidad para capitalizar este momento favorable y atraer inversiones denominadas en euros, haciendo siempre énfasis en que la estabilidad macroeconómica local pesa más que el ancla externa.