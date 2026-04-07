Mónika Infante es la nueva gerente de MG&P

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Manzanillo Gas & Power (MG&P) anunció la designación de Mónika Infante como nueva gerente general del proyecto, marcando un paso relevante en el fortalecimiento de su liderazgo en el sector energético y en la consolidación de una visión orientada a la sostenibilidad, la eficiencia y el relacionamiento estratégico.

Con más de 15 años de experiencia en el liderazgo de infraestructura crítica en América Latina y el Caribe, Infante ha desarrollado una trayectoria destacada en la gestión de proyectos de infraestructura crítica, con altos estándares de gobernanza y ejecución.

Su perfil integra experiencia en estrategia, regulación, finanzas y gobernanza corporativa, junto a una sólida capacidad de negociación y relacionamiento institucional.

Previo a su designación, se desempeñó como Gerente General de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM – VINCI Airports), donde lideró operaciones aeroportuarias clave y procesos estratégicos de alto impacto, incluyendo la extensión de la concesión y la estructuración de financiamiento para el fortalecimiento de la infraestructura.

Además ha ocupado roles relevantes en espacios internacionales, incluyendo su participación en el Consejo de ACI–LAC y en el Consejo Mundial de ACI, contribuyendo a discusiones estratégicas sobre sostenibilidad, regulación y desarrollo de infraestructura.