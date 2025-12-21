Nuevo hotel La Quinta by Wyndham traerá desarrollo turístico a San Francisco de Macorís

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

San Francisco de Macorís.– El CEO del Grupo De Valle, Edward De Valle II, anunció que a partir de junio comenzará a operar el hotel La Quinta by Wyndham San Francisco de Macorís, lo que marcará un antes y un después en la oferta hotelera de la provincia Duarte.

El empresario explicó que el cronograma de construcción del moderno hotel, que contará con 92 habitaciones, se ha ido cumpliendo conforme a lo establecido, incorporando todas las comodidades y facilidades que requieren los huéspedes.

“El cronograma de construcción se ha ido cumpliendo al pie de la letra, bajo todos los estándares internacionales de nuestra marca, y en junio todo estará listo”, afirmó De Valle II.

Señaló que La Quinta by Wyndham San Francisco de Macorís elevará los estándares de hospitalidad y contribuirá al desarrollo económico y turístico de la región nordeste.

Asimismo, indicó que el Grupo De Valle ha venido cumpliendo con sus alianzas estratégicas para fortalecer el turismo en la República Dominicana, como parte de su visión 20-30, con la meta de aportar más de 4,000 habitaciones a la oferta hotelera del país en los próximos años.

De Valle II informó que el operador del moderno hotel será NEXUM, una compañía dirigida por Gabriel Salom Ferrer.

El Condo Hotel La Quinta by Wyndham es un proyecto de desarrollo inmobiliario ubicado en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, kilómetro 4, en San Francisco de Macorís, República Dominicana.

Con una construcción moderna de seis niveles y un sótano, el hotel está diseñado para satisfacer la creciente demanda de hospedaje y servicios turísticos de alta calidad en la región.

La Quinta San Francisco de Macorís contará con amenidades de clase mundial pensadas para brindar experiencias memorables a sus huéspedes, entre ellas piscina, Cigar Club, lounge y un exclusivo restaurante en el rooftop.

Además, dispondrá de áreas de coworking, gimnasio, zona lounge en la piscina, así como acceso a cancha de pádel y campo de golf.