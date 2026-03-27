ODAC acredita al laboratorio de ensayo CORVI PVC con norma

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) acreditó al laboratorio de ensayo CORVI PVC bajo la norma internacional ISO/IEC 17025:2017, avalando su competencia técnica para realizar pruebas que garantizan la calidad y resistencia de tuberías de PVC utilizadas en obras de infraestructura y diversos sectores productivos en el país.

Con esta acreditación, el laboratorio queda habilitado para realizar pruebas de rotura, aplastamiento, resistencia al impacto, hermeticidad e inmersión en acetona, procedimientos que permiten evaluar el comportamiento y la durabilidad de estos materiales conforme a estándares internacionales.

Estos ensayos son fundamentales para garantizar que las tuberías utilizadas en proyectos de agua potable, sistemas agrícolas, instalaciones eléctricas y obras de construcción cumplan con criterios técnicos de resistencia, confiabilidad y vida útil.

El director ejecutivo del ODAC, Ángel David Taveras Difo, destacó que este tipo de acreditaciones fortalece la infraestructura nacional de calidad y contribuye a elevar la confianza en los productos fabricados y utilizados en el país.

“Esta acreditación garantiza que los ensayos realizados por CORVI cumplen con estándares internacionales, lo que permite contar con resultados confiables y comparables a nivel global. Esto impacta directamente en la seguridad de las obras, en la competitividad de la industria y en la protección del consumidor”, dijo.

El director general de CORVI PVC, Horacio Guzmán, afirmó que la acreditación marca un antes y un después para la empresa y el sector, al elevar el nivel de exigencia en calidad.