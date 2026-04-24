Otorgan permiso ambiental para la construcción hotel

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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó el permiso de operación ambiental No. 4981-24 al proyecto turístico Turquesa Bay, tras evaluar su Declaración de Impacto Ambiental y acoger las recomendaciones emitidas por el Comité Técnico de Evaluación.

La institución precisó que el permiso tiene una vigencia de cinco años, condicionado al cumplimiento estricto de las disposiciones establecidas en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00 y la Ley No. 305-68.

En ese sentido, el promotor del proyecto deberá respetar la franja de protección de 60 metros a partir de la línea de pleamar, así como las áreas correspondientes a dunas costeras. De igual modo, deberá observar la franja obligatoria de 30 metros en las márgenes de corrientes fluviales, conforme a la normativa vigente.

El proyecto contempla una superficie de terreno de 7,886.37 metros cuadrados y un área total de construcción de 9,821.12 metros cuadrados. Turquesa Bay es un innovador complejo turístico-residencial que contempla la construcción y operación de cinco bloques de edificios, cada uno de cuatro niveles, para un total de 88 apartamentos. De estas unidades, 72 serán de dos habitaciones y 16 de tres habitaciones.