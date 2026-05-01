A partir de hoy la competencia deja de definirse por el acceso

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

El adelanto en la ejecución de la dimensión comercial del acuerdo UE–Mercosur —cuya vigencia plena llegará una vez se completen todos los procesos de aprobación— no constituye un cambio “neutral” para la República Dominicana. Más bien, actúa como un viento que se adelanta a la tormenta: acelera presiones competitivas ya previsibles y obliga, sin rodeos, a reaccionar. Sus implicaciones se desplegarán en tres planos entrelazados: competencia directa, erosión de preferencias y adaptación estructural.

En primer lugar, las exportaciones dominicanas afrontarán en el mercado europeo una rivalidad más intensa e inmediata. Economías como Brasil y Argentina irrumpen ahora en condiciones similares, disputando espacios donde la República Dominicana ya tiene presencia: banano, ron, cacao, productos agroindustriales e incluso ciertos bienes industriales ligeros. Pero el desafío no radica solo en que “llegan más competidores”, lo hacen con el peso de economías de escala, costos más bajos y una musculatura productiva mayor. El resultado es una presión sostenida a la baja sobre los precios, que puede traducirse en márgenes más estrechos o en la lenta, casi imperceptible, pérdida de cuota de mercado.

En segundo término, el acceso preferencial al mercado europeo a través del EPA (Acuerdo de Asociación Económica) deja de ser una ventaja decisiva cuando otros países también alcanzan condiciones similares. Si antes la competencia incluía la barrera de los aranceles, ahora se libra en un terreno nivelado, pero más exigente: competimos con quienes no solo pagan lo mismo —o nada—, sino que producen mejor y a mayor escala.

A esto se suma un desplazamiento silencioso pero determinante: a medida que los aranceles pierden protagonismo, ganan terreno las exigencias europeas. Sostenibilidad, trazabilidad, normas sanitarias, huella de carbono, cumplimiento laboral, más que requisitos, son el nuevo lenguaje del comercio. Su efecto es doble: responden a estándares legítimos, pero también operan como filtros competitivos. En ese contexto, los países del Mercosur, con mayores capacidades tecnológicas en ciertos sectores, podrían adaptarse con mayor rapidez, dejando rezagados a quienes no inviertan en cumplir —y anticipar— estas reglas del juego.

Los renglones más expuestos se concentran, como era de esperarse, en la agricultura: banano, azúcar, carne procesada y cacao, donde la competencia con Sudamérica será frontal. En la agroindustria, particularmente en alimentos procesados, el Mercosur impone su escala. La manufactura ligera sentirá un impacto más gradual, aunque creciente. En contraste, sectores como dispositivos médicos o farmacéuticos podrían mostrar mayor resiliencia, siempre que sostengan estándares elevados.

No todo, sin embargo, se dibuja en tonos adversos. Este nuevo escenario también abre fisuras por donde se filtran oportunidades: la posibilidad de consolidarse como hub logístico regional, aprovechando la ubicación y conectividad; el impulso a encadenamientos productivos que integren a la República Dominicana en cadenas de valor entre Europa y América Latina, la profundización en nichos especializados —orgánicos, de comercio justo, premium o diferenciados—; y la expansión de servicios, particularmente en esquemas de nearshoring que complementen la oferta exportadora tradicional.

Pero hay una certeza que atraviesa todo el panorama: el desafío es sistémico, no meramente arancelario. Y el cambio esencial puede resumirse en una línea clara y contundente: la competencia ya no se define por el acceso, sino por la productividad, la calidad y el cumplimiento.