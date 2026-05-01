Pepe: hay temas que buscan retroceder en derechos trabajador

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Para el sindicalista Rafael –Pepe- Abreu, aunque el país ha avanzado en materia de derechos laborales, hoy en día se disputan temas con el sector empresarial que tienen la intención de que se retroceda en derechos adquiridos de los trabajadores.

Precisó que, aunque el país está centrado en la reforma laboral, con el tema principal de la cesantía, también están las propuestas de jornadas laborales más extensas y la limitada libertad sindical en las empresas, temas que fueron de las principales causas de las protestas en Chicago, Estados Unidos, hace 140 años, por la que hoy se celebra el Día Internacional del Trabajo.

Indicó que en las reuniones con los empresarios se han estado discutiendo la flexibilización de los horarios, ya que se han planteado jornadas laborales que pudieran llegar hasta 12 horas.

“Hoy hay empresas que tienen instaurado el 4x4, que implica que se tenga 12 horas de trabajos consecutivos, para en cinco días hacer las 44 horas reglamentarias y que el trabajador descanse el sábado y domingo. Con esto los empresarios se ahorran el pago de las horas extra y altera el horario que el Código Laboral establece”, dijo, aunque reconoció que esto se da, muchas veces, en acuerdo con los trabajadores y resoluciones del Ministerio de Trabajo.

Sobre la libertad sindical, Abreu indicó que hoy la asociación empresarial es libre. Sin embargo, el sindicato sigue siendo una organización prohibida.

“Intentar un sindicato empresarial en cierta área de la economía dominicana pone al trabajador a un paso del despido, porque el empresario no tolera que el trabajador tenga interlocución en igualdad de condiciones que ellos tienen”, agregó.

Aseguró que los patronos se oponen “tanjantemente” a la libertad sindical, porque el trabajador tendría un contra poder, con el que podría negociar.

Dijo que hay cientos de casos en los tribunales por trabajadores intentar hacer un sindicato.