Pide defender ley prioriza a sectores cadena textil

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Industrias Textiles (Aditex) pidió defender la Ley 56-07, que declara de prioridad nacional sectores pertenecientes a la cadena textil, confección y accesorio; pieles, fabricación de calzados de manufactura de cuero y crea un régimen nacional regulatorio para estas industrias, debido a que esa legislación es clave para impulsar el crecimiento y competitividad.

Además, propuso implementar bodycams obligatorias en las visitas técnicas de los procesos de compras públicas con el objetivo de garantizar mayor transparencia y verificación objetiva.

Al presentar los resultados de su gestión, durante los períodos 2022–2024 y 2024–2026, el presidente de Aditex, René Rivas, sostuvo que la industria textil, conformada en su mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), ha sido vital para la creación de miles de empleos, siendo un motor económico importante para el país.

Resaltó que ese sector enfrenta diversos retos que requieren de acciones articuladas de manera estratégica por parte de los sectores públicos y privados que pueden contribuir decisivamente a reactivar la industria, proteger los empleos existentes y generar nuevas oportunidades de desarrollo sostenible.

Entre retos de la industria textil dominicana se encuentran la necesidad de mano de obra calificada y especializada, la fuerte competencia internacional (especialmente de China) en precios, la presión por la sostenibilidad y el impacto ambiental.

Asimismo, la dependencia de la importación de telas (tejido plano), y desafíos en la promoción de la moda local a nivel masivo, a pesar del potencial de crecimiento y la mejora en capacitación e innovación tecnológica.

Sobre su gestión al frente de Aditex, Rivas destacó avances en modernización, crecimiento y posicionamiento nacional e internacional de ese gremio.

En su informe presentado resaltó la implementación de los planes estratégico y de comunicación, alineando la visión gremial con objetivos medibles y de alto impacto.

En ese sentido, expresó que más que duplicar su base de asociados, la organización incorporó a empresas líderes y actores estratégicos de la cadena de valor textil, consolidándose como la entidad más influyente, representativa y principal defensor del sector en la República Dominicana.

“Este fortalecimiento cualitativo elevó la capacidad del gremio para incidir en la formulación de políticas públicas, articular procesos productivos y defender los intereses de una industria esencial para el desarrollo económico del país”, sostuvo.

Además, resaltó la modernización integral de la estructura institucional de Aditex , incluyendo un nuevo sistema contable, renovación de la imagen corporativa, actualización de la página web y fortalecimiento de las redes sociales. Por igual, alianzas estratégicas y firma de importantes convenios.