Piden modificar artículo ley de residuos sólidos

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Representantes del sector comercial llamaron al Congreso Nacional a modificar el artículo 36 de la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, tras asegurar que esa norma castiga a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) para beneficiar a menos de cinco grandes compañías.

Al hablar en representación de varias asociaciones de comerciantes y empresarios de todo el país, durante una Asamblea General, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván de Jesús García, advirtió que la posición de los gremios es otorgarle un plazo al Congreso hasta febrero para que modifique los montos de la contribución que establece ese artículo a las Mipymes, y de no ser modificados convocan a un cierre general del país por 48 horas.

Sostuvo que la Ley 98-25 “es inconstitucional”, porque viola la proporcionalidad, ya que penaliza al sector Mipymes al colocarlo a tributar al igual que las grandes empresas.

Detalló que las microempresas, que en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) están registradas 232,459, con ventas de RD$11,419,854 anuales pagaban RD$5,000, ahora en el 2026 pagaran RD$20,000 pasando su contribución de RD$1,161,295,000 a RD$4,649,180.

En tanto, las pequeñas empresas con ventas hasta RD$77,084,018.72 , registradas 37,327 empresas en la DGII, pagaban RD$90 mil ahora RD$260 mil , su contribución era de RD$3,359,430,000 ahora es de RD$9,705,020,000.

Mientras, las empresas medianas con ventas anuales de RD$288,351,329, registradas 8164 en la DGII, pagaban RD$260 mil ahora RD675 mil , su contribución era de RD$2,122,640,000. ahora RD$5,510,700,000.

Asimismo, grandes empresas pagaban RD$1,092,520,000 ahora RD$2,836,350,000.

“El punto mas grave es que los recursos de esa ley son para un fideicomiso, donde cuatro empresas son las beneficiadas de estos recursos”, sostuvo García.