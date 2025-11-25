Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Plataforma busca impulsar buenas prácticas en empresa

“Refleja la visión del Conep de impulsar un entorno empresarial más competitivo y confiable”, según el presidente del Conep

Celso Juan Marranzini

Kelvin Pascual

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) lanzó ayer la plataforma digital Conducta Empresarial Responsable (CER), diseñada para impulsar prácticas éticas, transparentes y sostenibles en las empresas del país.

CER es una herramienta de registro voluntario que permite a las empresas evaluar su desempeño en materia de cumplimiento e integridad. A través de un autodiagnóstico sencillo y práctico, las organizaciones pueden identificar fortalezas, oportunidades de mejora y tomar acciones para elevar sus estándares internos.

De acuerdo al presidente del Conep, Juan Celso Marranzini, esta iniciativa refleja la visión del Conep de impulsar un entorno empresarial más competitivo y confiable, capaz de responder a los retos globales y fortalecer la confianza entre las empresas, el Estado y la ciudadanía.

Afirmó que la puesta en marcha de la plataforma marca un hito en la apuesta del sector privado dominicano por elevar sus estándares de integridad y cumplimiento.

La plataforma fue lanzada junto a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Nathalie Alvarado, representante del BID en el país, señaló que CER demuestra cómo la colaboración entre Gobierno y sector privado puede elevar los estándares de integridad, fortalecer la confianza y posicionar al país como referente regional en transparencia y competitividad.

“Desde el BID nos enorgullece acompañar este esfuerzo, apoyando al país en la construcción de un ecosistema de integridad”.

Kelvin Pascual

Egresado de la UniversidadRey Juan Carlos, España, del máster Periodismo Económico y de la carrera de Periodismo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Cuenta con diplomados en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas.

