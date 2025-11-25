Plataforma busca impulsar buenas prácticas en empresa

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) lanzó ayer la plataforma digital Conducta Empresarial Responsable (CER), diseñada para impulsar prácticas éticas, transparentes y sostenibles en las empresas del país.

CER es una herramienta de registro voluntario que permite a las empresas evaluar su desempeño en materia de cumplimiento e integridad. A través de un autodiagnóstico sencillo y práctico, las organizaciones pueden identificar fortalezas, oportunidades de mejora y tomar acciones para elevar sus estándares internos.

De acuerdo al presidente del Conep, Juan Celso Marranzini, esta iniciativa refleja la visión del Conep de impulsar un entorno empresarial más competitivo y confiable, capaz de responder a los retos globales y fortalecer la confianza entre las empresas, el Estado y la ciudadanía.

Afirmó que la puesta en marcha de la plataforma marca un hito en la apuesta del sector privado dominicano por elevar sus estándares de integridad y cumplimiento.

La plataforma fue lanzada junto a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Nathalie Alvarado, representante del BID en el país, señaló que CER demuestra cómo la colaboración entre Gobierno y sector privado puede elevar los estándares de integridad, fortalecer la confianza y posicionar al país como referente regional en transparencia y competitividad.

“Desde el BID nos enorgullece acompañar este esfuerzo, apoyando al país en la construcción de un ecosistema de integridad”.