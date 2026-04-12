Precio del dólar en RD este 12 de abril: lo que debes saber si vas a comprar o vender divisas

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Para este domingo 12 de abril, el precio del dólar en República Dominicana se mantiene bajo las tasas de referencia establecidas por el Banco Central, sin variaciones significativas respecto a la jornada anterior.

La moneda estadounidense continúa cotizándose en RD$59.4497 para la compra y RD$60.2898 para la venta, valores que permanecen vigentes como guía para el mercado cambiario.

Este comportamiento estable tiene implicaciones directas en la economía diaria de los dominicanos, especialmente en sectores como las importaciones, el comercio y el envío de remesas.

Además, quienes planean comprar o vender dólares deben tener en cuenta que las tasas pueden variar ligeramente en bancos comerciales y casas de cambio, dependiendo de la demanda.