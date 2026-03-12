Presentan ranking empresarial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un momento donde la sostenibilidad se ha convertido en un factor determinante para la inversión, la reputación y el crecimiento económico, Expo Sostenible 2026 presentará oficialmente el Ranking “Empresas que Transforman la República Dominicana 2026”, un reconocimiento que destacará a las compañías que están generando impacto real en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG).

La iniciativa es organizada por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), con el respaldo técnico de Newlink Dominicana, firma responsable del estudio que permitirá identificar a las empresas con mejores prácticas y resultados comprobables en sostenibilidad.

El proceso de evaluación se desarrollará en varias etapas para garantizar rigor y credibilidad. El ranking abarcará sectores económicos estratégicos.