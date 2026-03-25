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De premios Soberano a maternidad: el momento más especial de Yelidá Díaz

La emoción por el premio se multiplicó con el anuncio de su maternidad, un acontecimiento que la propia Díaz describió como el más grande regalo de su vida

Yelidá Díaz embarazada en los Premios Soberano

Yelidá Díaz embarazada en los Premios Soberano

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La actriz y productora Yelidá Díaz vive uno de los capítulos más memorables de su vida: el reconocimiento como Mejor Actriz en los Premios Soberano y, poco después, la llegada de su primer hijo.

El galardón, recibido por su impecable interpretación en Sugar Island, fue celebrado por colegas y seguidores como un triunfo merecido, fruto de años de constancia, disciplina y entrega artística. 

“Esto no es suerte, es trabajo y amor por lo que hace”, expresó hace una semana destacando que la industria comienza a abrir espacio a nuevas caras que han sembrado en silencio.

Yelidá Díaz embarazada en los Premios Soberano

Yelidá Díaz embarazada en los Premios Soberano

La emoción por el premio se multiplicó con el anuncio de su maternidad, un acontecimiento que la propia Díaz describió como el más grande regalo de su vida.

Yelidá Díaz recién parida

Yelidá Díaz recién parida

 “Los sueños sí se cumplen. Ahora si. Todos los premios recibidos, una pausa comercial y volvemos", expresó en sus redes sociales con su bebé en brazos.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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