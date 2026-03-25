De premios Soberano a maternidad: el momento más especial de Yelidá Díaz

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La actriz y productora Yelidá Díaz vive uno de los capítulos más memorables de su vida: el reconocimiento como Mejor Actriz en los Premios Soberano y, poco después, la llegada de su primer hijo.

El galardón, recibido por su impecable interpretación en Sugar Island, fue celebrado por colegas y seguidores como un triunfo merecido, fruto de años de constancia, disciplina y entrega artística.

“Esto no es suerte, es trabajo y amor por lo que hace”, expresó hace una semana destacando que la industria comienza a abrir espacio a nuevas caras que han sembrado en silencio.

Yelidá Díaz embarazada en los Premios Soberano

La emoción por el premio se multiplicó con el anuncio de su maternidad, un acontecimiento que la propia Díaz describió como el más grande regalo de su vida.

Yelidá Díaz recién parida

“Los sueños sí se cumplen. Ahora si. Todos los premios recibidos, una pausa comercial y volvemos", expresó en sus redes sociales con su bebé en brazos.