Preside reunión de riesgo en comercio

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El Dirección General de Aduanas (DGA) presidió la primera sesión de trabajo del Comité Nacional de Gestión de Riesgo en Materia de Comercio de Bienes.

El presidente del comité, Nelson Arroyo, aseguró que dicha reunión es un mandato de la Ley 168-21, de Aduanas de la República Dominicana y su reglamento de aplicación, Decreto 755-22, en atención a la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional en gestión de riesgo aplicada al comercio de bienes.

“Estamos proyectando el modelo de país que queremos construir. Una República Dominicana más competitiva, más confiable e integrada al comercio global, esto no será fruto del azar, sino de decisiones estratégicas, instituciones sólidas y una visión compartida entre todas las instituciones del Estado que concurren en el control

aduanero”, destacó.

La Gestión Integral de Riesgo será coordinada por Aduanas y con ella se establece un modelo de control.