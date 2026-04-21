Presión al Congreso: el código laboral vuelve al centro del debate

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Rafael Duluc, instó a la Cámara de Diputados a dar salida definitiva al proyecto de modificación del Código de Trabajo, asegurando que la pieza enviada desde el Senado fue fruto de un amplio consenso entre los sectores empresarial y sindical.

“Creo que la República Dominicana amerita que se apruebe ese Código de Trabajo”, expresó Duluc, quien pidió al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, asumir el tema y agilizar su discusión.

El legislador destacó que la propuesta busca equilibrar derechos y deberes tanto de empleadores como de trabajadores, modernizando las normas laborales para adaptarlas a las nuevas dinámicas económicas y sociales del país.

Por su parte, el presidente de la comisión que estudia el proyecto en la Cámara de Diputados, Mélido Mercedes, aseguró que existe voluntad política para rendir un informe “lo antes posible” y avanzar hacia su aprobación.

La reforma al Código de Trabajo ha sido objeto de debate durante años, con posiciones encontradas sobre temas como la jornada laboral, las indemnizaciones y la protección de derechos adquiridos.