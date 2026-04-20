Reforma laboral, teletrabajo y guerra en Irán: lo que dijo Eddy Olivares

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El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, aseguró este lunes que la reforma del Código de Trabajo avanza en el Congreso Nacional con amplio consenso político y sin contemplar la eliminación de la cesantía.

Olivares explicó que la propuesta sometida por el Poder Ejecutivo mantiene intacto este derecho, al tiempo que introduce ajustes orientados a modernizar el mercado laboral y responder a las nuevas dinámicas de empleo.

“Esa propuesta de la reforma del Código de Trabajo la mandó el Ejecutivo, y la mandó sin tocar la cesantía. Entonces, el primero que está de acuerdo es el presidente (Luis Abinader)”, sostuvo.

El funcionario indicó que en la Cámara de Diputados la comisión correspondiente ha trabajado de manera continua en el estudio de la pieza, y destacó la voluntad política expresada por su presidente, Alfredo Pacheco, para lograr la aprobación en la actual legislatura.

“La reforma del Código debe hacerse y esperamos que se materialice en la actual legislatura. En ese sentido, en la Cámara de Diputados la comisión ha estado trabajando permanentemente y el propio presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, explicó que es la voluntad del Congreso que se produzca la reforma”, dijo el ministro.

Asimismo, afirmó que existe coincidencia entre los distintos bloques partidarios, incluyendo sectores de oposición, lo que —a su juicio— facilitará la aprobación de la reforma.

“Hay unanimidad en ese sentido, porque los bloques de los partidos de la oposición, con los que yo tengo un contacto permanente, también están de acuerdo con la reforma. Es decir que no hay problemas. Y en el Senado, se está esperando lo que ocurra en la Cámara de Diputados. Es decir que eso se va a producir”, puntualizó.

En cuento la postura del sector empresarial, Olivares reiteró que no plantean eliminar la cesantía, sino introducir mecanismos de gradualidad, topes y plazos que permitan ajustar su impacto en el tiempo.

“Los empresarios no hablan de eliminar la cesantía. Hablan de gradualidad, de establecer topes y términos en el tiempo en relación a los temas que más inciden en el pago de la cesantía. Ahora bien, se hace la reforma y los empresarios van a estar ahí sin ningún problema, porque esa reforma beneficia a todo el mundo: los empresarios, aun con la cesantía, salen muy bien, y el país. Es decir que se aprueba la reforma, y aquí todo el mundo la va a saludar, la va a aplaudir y los empresarios la van a asumir”, pronunció.

El teletrabajo

En otro orden, el ministro abordó el tema del teletrabajo, señalando que actualmente está regulado mediante una resolución ministerial, pero que la reforma contempla un marco legal más robusto para su aplicación integral.

Detalló que entre los aspectos clave a regular figuran la jornada laboral, los horarios de conexión, así como la responsabilidad sobre los costos operativos, como equipos tecnológicos, internet y consumo eléctrico.

“Hay tres aspectos fundamentales en el teletrabajo: uno es la llegada a la jornada de trabajo. La llegada la podemos comparar con la presencia física del trabajador en una situación de jornada normal, pero cuando es teletrabajo también hay un momento de inicio y uno de finalización. La jornada del teletrabajo debe estar regulado el momento de la conexión y, a partir de ese momento, se determina el trabajo”, expresó.

Continuó: “¿Quién paga la computadora, los dispositivos, el internet, la energía eléctrica que consumen los equipos? Todo eso se regula en la ley y en la reforma del Código de Trabajo tenemos un capítulo completo para el teletrabajo”.

Olivares también destacó que, ante situaciones como eventos climáticos, el teletrabajo se ha convertido en una herramienta útil para garantizar la continuidad de las operaciones en empresas donde sea posible su implementación.

“Fíjense que con la lluvia nosotros llamamos a que se flexibilizara el trabajo y que se aplicara el teletrabajo en las empresas que pudieran hacerlo. En todas las empresas hay posibilidades del teletrabajo, lo que pasa es que hay también actividades propias de las empresas que no se hacen a través de esta modalidad”, señaló.

Impacto de conflictos internacionales

De igual forma, el funcionario advirtió que las guerras generan choques económicos que repercuten en el empleo, especialmente en las zonas directamente afectadas, aunque también inciden a nivel global a través de variables como el petróleo y el gas.

Finalmente, expresó confianza en que la reforma será aprobada y bien recibida por todos los sectores. “Es una transformación que beneficia al país, fortalece el mercado laboral y aporta seguridad jurídica”, concluyó.

Las declaraciones del ministro de Trabajo fueron producidas durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana.