Promedio diario pago intereses de deuda: RD$1,426.89 MM

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El gasto en el pago de intereses de la deuda pública del país, entre el 1 de enero y el 8 de abril de este año, ascendió a RD$95,601.9 millones, lo que representa el 1.1% del producto interno bruto (PIB).

Esto significa que, en los primeros 67 días del año, el promedio diario destinado al pago de intereses de la deuda pública ha sido de RD$1,426.89 millones.

Del monto total, RD$70,266.4 millones corresponden al pago de intereses de la deuda externa y RD$25,050.2 millones a la deuda interna.

El pago por concepto de comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública ascendió a RD$285.4 millones. En tanto, los gastos por intereses, recargos, multas, sanciones impositivas y contribuciones sociales sumaron apenas RD$0.5 millones.

Para este año se ha presupuestado un total de RD$324,257.1 millones destinados al pago de los intereses de la deuda pública.

El déficit fiscal del Gobierno fue de RD$35,071.8 millones, resultado de ingresos por RD$356,863.0 millones y gastos por RD$417,393.2 millones, según el reporte semanal de ejecución presupuestaria.

El resultado primario alcanzó los RD$35,071.8 millones.

Para todo el año se presupuestó un resultado primario de RD$43,681.9 millones. De los RD$43,681 millones al gasto de capital, RD$12,379 millones se destinaron a construcciones en proceso.