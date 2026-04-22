Más de RD$5,723 millones tarjeta turismo en 2025

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Los ingresos fiscales producidos por la tarjeta de turismo alcanzaron el año pasado los RD$5,723, 054,096, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central (BC), cifra que superó en más de RD$279 millones a los ingresados del año anterior.

Para el 2024, la RD tuvo ingresos fiscales por la tarjeta de turismo de RD$5,443,291,366.54, una variación relativa de 5.14% en el 2025.

De acuerdo al BC, febrero de 2025 fue el mes de mayor ingreso, ya que al país ingresaron RD$569,257,966, mientras que julio fue el de menor captación del impuesto con RD$402,258,779. Además de la tarjeta de turismo, otros ingresos fiscales relacionados con el sector turístico que recibe el país son el impuesto a la salida de pasajeros al exterior por aeropuertos y puertos y el impuesto salida de pasajeros al exterior, vía terrestre.

Mediante el impuesto a la salida de pasajeros al exterior por aeropuertos y puertos, ingresaron de enero a diciembre del año pasado RD$11,050,510,229. Asimismo, por el impuesto salida de pasajeros al exterior, vía terrestre, se ingresaron RD$22,170, 548 en el 2025.

Estos dos impuestos sumaron para la cifra de RD$11,070,680, 778 en todo el año pasado. En sus cifras en BC detalla que los ingresos fiscales relacionado con el turismo, con estos tres impuestos, sumaron en total RD$14,838,025,346.