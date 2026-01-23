RD da pasos en busca de mayor gasto turístico

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Priorizar el gasto por visitante sobre el volumen de llegadas. Esta estrategia no es solo un objetivo financiero, sino una necesidad social para garantizar la convivencia entre el turista y el residente.

Este es un planteamiento de María Valcarce, directora de Fitur, quien asegura que “apostar por la calidad es una cuestión de equilibrio".

La idea es que el turismo deje de percibirse como una carga en los destinos más maduros y pase a ser un motor de diversificación territorial.

Con la construcción de hoteles de lujo, República Dominicana inició el proceso de captar turistas de más alto poder adquisitivo, que estén dispuestos a gastar más en lujo, experiencias exclusivas y servicios de alta calidad.

Esto puede tener un impacto positivo en la economía local, generando más ingresos y creando empleos de alta calidad.

Dentro de los hoteles de lujo que se han inaugurado o están en construcción en República Dominicana se encuentran Amanera, ubicado en Playa Grande, en la costa Norte, entre Río San Juan y Cabrera, es considerado el resort más caro de República Dominicana, con precios desde US$1,500 por noche.

También Eden Roc Cap Cana, Tortuga Bay Punta Cana Resort & Club, Casa de Campo Resort & Villas en La Romana, Secrets Cap Cana Resort & Spa, Zel Punta Cana, All Suites.

Además, Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort, Hyatt Zilara Cap Cana, Lopesan Costa Bávaro Resort y Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.

Otro proyectos inaugurados recientemente y en desarrollo son St. Regis en Cap Cana, un hotel de lujo que elevará el estándar de excelencia en la zona.

Four Seasons en Miches*, resort de lujo con una inversión de más de 200 millones de dólares, que incluirá 95 habitaciones y 25 residencias privadas.

Hyatt Vivid Punta Cana, Hyatt Centric en Santo Domingo y Secrets Playa Esmeralda y Dreams Playa Esmeralda en Miches.

Retos

La estrategia de enfocarse en el turismo de lujo es efectiva para la economía. Sin embargo, hay varios retos que el país debe abordar para continuar desarrollándola.

Entre los principales retos se pueden citar la ampliación y mejoras de las infraestructura turística, reforzar la seguridad y la capacitación del personal.

También, la sostenibilidad, la competencia en el Caribe, mejorar la accesibilidad aérea y terrestre.

Asimismo. la regulación y el marco legal deben ser claros y favorables para la inversión y el desarrollo del turismo de lujo.